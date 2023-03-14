Об этом рапортует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 160 540 (+740) ликвидировано

танков ‒ 3484 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 6789 (+15)

артиллерийских систем – 2519 (+16)

РСЗО – 495 (+2) ед.

средств ПВО ‒ 260 (+1)

самолетов – 304 (+0)

вертолетов – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11)

крылатых ракет ‒ 907 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13)

специальной техники ‒ 256 (+5)

Окончательные данные уточняются.

За 13 марта ВСУ отбили более сотни атак на 5 направлениях, а также ударили по складам боеприпасов, средствам РЭБ и районам скопления захватчиков.