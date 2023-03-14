Россия потеряла в Украине за сутки 740 солдат, 15 бронемашин и 11 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле по меньшей мере 160 540 военных, 3484 танка и 2519 артиллерийских систем
Об этом рапортует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 160 540 (+740) ликвидировано
- танков ‒ 3484 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 6789 (+15)
- артиллерийских систем – 2519 (+16)
- РСЗО – 495 (+2) ед.
- средств ПВО ‒ 260 (+1)
- самолетов – 304 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11)
- крылатых ракет ‒ 907 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13)
- специальной техники ‒ 256 (+5)
Окончательные данные уточняются.
За 13 марта ВСУ отбили более сотни атак на 5 направлениях, а также ударили по складам боеприпасов, средствам РЭБ и районам скопления захватчиков.
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