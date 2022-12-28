Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 103 770 (+550) человек ликвидировано

танков ‒ 3017 (+1) ед

боевых бронированных машин ‒ 6037 (+13) ед

артиллерийских систем – 1999 (+1) ед

РСЗО – 418 (+0) ед

средства ПВО ‒ 212 (+0) ед

самолетов – 283 (+0) ед

вертолетов – 267 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0)

крылатые ракеты ‒ 653 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 4660 (+8) ед

специальная техника ‒ 179 (+0)

Как известно, ВСУ 27 декабря отразили атаки врага в Луганской и Донецкой областях, а также уничтожили около 50 россиян в Херсонской области 26 декабря.

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