Россия потеряла в Украине за сутки 550 солдат, 13 бронемашин и танк
За минувшие сутки, 27 декабря, украинские защитники ликвидировали 550 оккупантов и более десятка вражеской техники. С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 103 770 армейцев
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 103 770 (+550) человек ликвидировано
- танков ‒ 3017 (+1) ед
- боевых бронированных машин ‒ 6037 (+13) ед
- артиллерийских систем – 1999 (+1) ед
- РСЗО – 418 (+0) ед
- средства ПВО ‒ 212 (+0) ед
- самолетов – 283 (+0) ед
- вертолетов – 267 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 653 (+0)
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 4660 (+8) ед
- специальная техника ‒ 179 (+0)
Как известно, ВСУ 27 декабря отразили атаки врага в Луганской и Донецкой областях, а также уничтожили около 50 россиян в Херсонской области 26 декабря.
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