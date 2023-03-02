За сутки РФ 87 раз атаковала Херсонщину: повреждены дома, 11 человек ранены
Россия потеряла в Украине уже более 150 тыс. военных
В течение суток Силы обороны ликвидировали 715 военнослужащих РФ, 5 российских артиллерийских систем, 3 БПЛА и 2 танка
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 150 605 (+715) человек ликвидировано
- танков ‒ 3397 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 6658 (+20)
- артиллерийских систем – 2398 (+5)
- РСЗО / MLRS – 480 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 247 (+0)
- самолетов – 300 (+0)
- вертолетов – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3)
- крылатых ракет ‒ 873 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7)
- специальной техники ‒ 230 (+0)
Данные уточняются
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что в течение суток 1 марта защитники отбили более 170 вражеских атак, тем временем россияне в Белгородской области продолжили устанавливать противотанковые заграждения.
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