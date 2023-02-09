Россия потеряла в Украине до 1 тыс. танков, что составляет половину ее арсенала, - CNN
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла до тысячи танков, что составляет половину арсенала, который она имела до 24 февраля 2022 года
Об этом пишет CNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx.
Так, количество утраченных танков РФ в сочетании с захваченными или брошенными составляет не менее тысячи единиц. Из них 544 российских танка были захвачены украинскими войсками, 79 были повреждены и 65 брошены. Данные не включают в себя потери, которые Oryx не может подтвердить визуально.
"Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… Поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину (своих) пригодных для использования танков", - сказал он.
Кроме того, по подсчетам Oryx, более 500 захвативших ВСУ танков полностью покрывают потери в 459 единиц.
- Ранее издание Foreign Policy сообщило, что для нового наступления Россия подготовила гораздо большие силы , чем год назад.
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