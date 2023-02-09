Об этом пишет CNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx.

Так, количество утраченных танков РФ в сочетании с захваченными или брошенными составляет не менее тысячи единиц. Из них 544 российских танка были захвачены украинскими войсками, 79 были повреждены и 65 брошены. Данные не включают в себя потери, которые Oryx не может подтвердить визуально.

"Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… Поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину (своих) пригодных для использования танков", - сказал он.

Кроме того, по подсчетам Oryx, более 500 захвативших ВСУ танков полностью покрывают потери в 459 единиц.