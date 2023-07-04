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Россия потеряла в Украине 770 солдат, 32 артсистемы и 29 беспилотников за сутки, - Генштаб ВСУ

4 июля, 2023 вторник
08:44
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 231 030 солдат, 7908 боевых бронемашин и 3602 беспилотника оперативно-тактического уровня

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 4 июля 2023 года РФ потеряла в Украине:

  • личного состава – около 231 030 (+770) военных
  • танков ‒ 4059 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 7908 (+9)
  • артиллерийских систем – 4252 (+32)
  • РСЗО – 647 (+6)
  • средств ПВО ‒ 394 (+3)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29)
  • крылатых ракет ‒ 1264 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9)
  • специальной техники ‒ 590 (+0)

Окончательные данные уточняются.

  • По состоянию на утро 4 июля на 4 участках фронта - тяжелые бои , за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Вооруженные Силы Украины за сутки нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и уничтожили 3 ЗРК.
Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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