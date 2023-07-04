В Польше задержали подозреваемого, который 1 июля ударил ножом в грудь украинца
Инфографика
Россия потеряла в Украине 770 солдат, 32 артсистемы и 29 беспилотников за сутки, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 231 030 солдат, 7908 боевых бронемашин и 3602 беспилотника оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 4 июля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 231 030 (+770) военных
- танков ‒ 4059 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 7908 (+9)
- артиллерийских систем – 4252 (+32)
- РСЗО – 647 (+6)
- средств ПВО ‒ 394 (+3)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29)
- крылатых ракет ‒ 1264 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9)
- специальной техники ‒ 590 (+0)
Окончательные данные уточняются.
- По состоянию на утро 4 июля на 4 участках фронта - тяжелые бои , за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Вооруженные Силы Украины за сутки нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и уничтожили 3 ЗРК.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+23°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное
2023, вторник
4 июля
09:09
Обновлено
Количество погибших из-за атаки вражеских беспилотников по жилому дому в Сумах выросло до трех
08:19
Обновлено
В РФ заявили об атаке дронов по территории военного объекта и поселка вблизи аэропорта Внуково под Москвой
07:16
На 4 участках фронта - тяжелые бои, произошло более 40 боевых столкновений в течение суток, - Генштаб
06:28
Турция продолжает ветировать заявку Швеции на вступление в НАТО, пока все требования не будут выполнены, - Эрдоган
04:48
Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая, - Урсула фон дер Ляен
01:42
Обновлено
В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину: в нем будут работать 20 прокуроров
01:18
Почти 150 км для 1 млн человек: началось строительство водопровода в регионы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, - Кубраков
01:16
В возрасте 100 лет умер Леон Готье – последний из французских коммандос, принимавших участие в высадке в Нормандии
00:50
РФ предупредили о недопустимости ядерного шантажа, теперь она готовит новый план по ЗАЭС, - Кулеба
2023, понедельник
3 июля
22:24
"Обязанность ЕС – соответствовать выносливости и настойчивости украинцев": Урсула фон дер Ляен об усилении поддержки Киева
21:46
Эксклюзив
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на следующем юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне, - Чалый
21:22
Эксклюзив
В случае успешного контрнаступления ВСУ Крым может быть деоккупирован невоенным путем, - эксперт Центра оборонных стратегий Риженко
21:18
Аналитика
ВСУ имеют частичный успех на южном фланге Бахмута и лишают врага возможности передвигаться по городу. Колонка Сергея Згурца