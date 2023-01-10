Россия потеряла в Украине 710 военных, 4 беспилотника и 1 судно в сутки

Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке . С 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 112 470 (+710) человек

танков –3084 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 6154 (+7) ед.

артиллерийских систем – 2073 (+4) ед.

РСЗО – 434 (+0) ед.

средства ПВО – 217 (+0) ед.

самолетов – 285 (+0) ед.

вертолетов – 275 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4).

крылатые ракеты – 723 (+0)

корабли / катера – 17 (+1) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8) ед.

специальная техника – 183 (+0)

Сообщается, что окончательные данные уточняются.

По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточились на захвате Донбасса.

В понедельник, 9 января, российские кафиры нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.