Россия потеряла в Украине 710 военных, 4 беспилотника и 1 судно в сутки
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 112 тысяч военных, 1860 беспилотников и 17 катеров и кораблей
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке . С 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 112 470 (+710) человек
- танков –3084 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 6154 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 2073 (+4) ед.
- РСЗО – 434 (+0) ед.
- средства ПВО – 217 (+0) ед.
- самолетов – 285 (+0) ед.
- вертолетов – 275 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4).
- крылатые ракеты – 723 (+0)
- корабли / катера – 17 (+1) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8) ед.
- специальная техника – 183 (+0)
Сообщается, что окончательные данные уточняются.
- По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточились на захвате Донбасса.
- В понедельник, 9 января, российские кафиры нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.
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