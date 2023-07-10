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Россия потеряла в Украине 440 солдат, 7 танков и 5 артсистем в сутки, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 231030 солдат, 4085 танков, 7956 боевых бронемашин и 4271 артиллерийскую систему
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 10 июля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 234 480 (+440) человек
- танков ‒ 4085 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 7956 (+2)
- артиллерийских систем – 4271 (+5)
- РСЗО – 668 (+0)
- средств ПВО ‒ 414 (+1)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1)
- крылатых ракет ‒ 1271 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6937 (+8)
- специальной техники ‒ 632 (+4)
Окончательные данные уточняются.
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