Россия потеряла уже 300 танков. Это столько же, сколько у армии Франции и половина танкопарка Великобритании, - эксперт
По сообщениям Генштаба ВСУ, украинцы уже уничтожили вдвое большее число танков противника.
Об этом пишет российская служба BBC, со ссылкой на международного обозревателя Ярослава Трофимова, информирует Эспрессо.TV .
Эксперт отмечает, что Россия за месяц военных действий в Украине потеряла уже не менее 300 танков – примерно столько, сколько на вооружении всей французской армии и половину британского танкового парка.
Речь идет о военной технике, уничтожение которой визуально подтверждено и задокументировано. Это преимущественно танки T-90, T-80 и T-72 разных модификаций.
Генштаб ВСУ представляет значительно большую цифру. По состоянию на утро 27 марта украинское войско уничтожило 582 танка, то есть фактически вдвое больше. А это значит, что по этим подсчетам Россия уже потеряла столько танков, сколько их находится на вооружении у одной из мощнейших армий, Британской.
- Напомним, сегодня Генштаб ВСУ отчитался , что Россия потеряла 16 600 военных, 1664 бронемашины, 582 танка, 293 системы артиллерии, 127 вертолетов и 121 самолет.
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