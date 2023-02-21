Россия потеряла субъектность в международной политике
В Москве ждут, что скажет Си, для определения своих действий
Кратко по поводу ожидаемых "мирных предложений" от Китая по поводу российско-украинской войны.
Принципиально совсем не содержание этих предложений, каким бы оно ни было. Хотя экспертная среда соглашается с тем, что Пекин ограничится привычными призывами к прекращению огня обеими сторонами. Возможно, как реверанс в адрес Путина еще предложит зафиксировать сложившуюся ситуацию "на земле" за стартовую для переговоров (в смысле, что Москва может претендовать на продолжение оккупации украинских территорий, и это не помешает переговорам). Но ничего кардинального, ничего нового и решающего предложено не будет.
Принципиальным в китайских предложениях, собственно, они сами. И то, что Москва ожидает этих предложений, рассчитывает на них, серьезно ориентируется на позицию Китая.
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Поэтому принципиальными в китайских предложениях, собственно, есть они сами. И то, что Москва ожидает этих предложений, рассчитывает на них, серьезно ориентируется на позицию Китая.
Россия приняла свою позицию объекта, а не субъекта. На международной арене и даже в войне, развязанной ею самой. Отношение России к китайским предложениям публично зафиксировало для всего мира: Россия утратила субъектность как государство. Полностью потеряла или пока частично — это уже детали.
Отношение России к китайским предложениям публично зафиксировало для всего мира: Россия утратила субъектность как государство. Полностью потеряла или пока частично — это уже детали
Главное, что это уже не изменить. Агрессивная и наглая политика Путина нивелировала все усилия России подхватить роль СССР на международной арене, стать значимым фактором геополитики в регионе и мире. Благодаря Путину Россия потеряла все: и приобретенное, и перспективы.
Поэтому теперь ждет, что скажет добрый дядюшка Си, чтобы определиться со своими действиями и планами.
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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