Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в twitter .

В разведке отмечают, что российский 10-й танковый полк, скорее всего, потерял большую часть своих танков, пытаясь оцепить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года.

"Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в большинстве своем были связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками и были аналогичны потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар", - отмечают в минобороны Великобритании.

В ведомстве добавили, что 3-й армейский корпус особенно страдает проблемами с плохой дисциплиной и низким моральным духом. Несмотря на вероятные учения в Беларуси, формирование демонстрирует ограниченную боеспособность.