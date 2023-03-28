Россия потеряла под Авдеевкой большую часть танкового полка, - британская разведка
РФ сфокусировалась на попытках окружить Авдеевку Донецкой области с юга, однако добилась лишь незначительного прогресса
Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в twitter .
В разведке отмечают, что российский 10-й танковый полк, скорее всего, потерял большую часть своих танков, пытаясь оцепить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года.
"Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в большинстве своем были связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками и были аналогичны потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар", - отмечают в минобороны Великобритании.
В ведомстве добавили, что 3-й армейский корпус особенно страдает проблемами с плохой дисциплиной и низким моральным духом. Несмотря на вероятные учения в Беларуси, формирование демонстрирует ограниченную боеспособность.
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