Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных, пытаясь взять Бахмут, – The Guardian
По оценкам западных чиновников, в боях за Бахмут Россия потеряла убитыми и ранеными от 20 до 30 тысяч военных
Об этом написал журналист The Guardian Дэн Саббаг.
По его словам, западные официальные лица отметили, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. человек, пытаясь взять Бахмут, а соотношение убитых и раненых может быть хуже одного до трех. При этом четкой цифры украинских потерь чиновники не назвали, однако отметили, что они "значительно меньше".
Чиновник добавил, что значительная часть этих потерь – это вагнеровцы, где "уровень смертности значительно выше, чем в российских вооруженных силах".
Официальные лица также заявили: они верят, что Украина все еще способна удерживать и восстанавливать свои войска в Бахмуте, хотя город окружен с трех сторон, и добавили, что защитники могут "продержаться еще месяц" – или решили тактически отойти "в течение недели". Однако ход длительного сражения, по их словам, остается неопределенным.
- По оценкам разведки НАТО Россия, пытаясь захватить Бахмут Донецкой области, потеряла в 5 раз больше военнослужащих, чем Украина, обороняя город
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