Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных, пытаясь взять Бахмут, – The Guardian

Об этом написал журналист The Guardian Дэн Саббаг.

По его словам, западные официальные лица отметили, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. человек, пытаясь взять Бахмут, а соотношение убитых и раненых может быть хуже одного до трех. При этом четкой цифры украинских потерь чиновники не назвали, однако отметили, что они "значительно меньше".

Чиновник добавил, что значительная часть этих потерь – это вагнеровцы, где "уровень смертности значительно выше, чем в российских вооруженных силах".

Официальные лица также заявили: они верят, что Украина все еще способна удерживать и восстанавливать свои войска в Бахмуте, хотя город окружен с трех сторон, и добавили, что защитники могут "продержаться еще месяц" – или решили тактически отойти "в течение недели". Однако ход длительного сражения, по их словам, остается неопределенным.