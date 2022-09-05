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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия потеряла около 49,8 тыс. военных, 2068 танков, 236 самолетов и 1157 систем артиллерии за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ
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Россия потеряла около 49,8 тыс. военных, 2068 танков, 236 самолетов и 1157 систем артиллерии за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ

5 сентября, 2022 понедельник
10:34
война с Россией

За сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 29 бронированных машин, 19 танков и 10 артиллерийских систем

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.С 24 февраля по 5 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:

  • личного состава – около 49 800 (+300) человек
  • танков – 2068 (+19) ед.
  • боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед.
  • артиллерийских систем – 1157 (+10) ед.
  • РСЗО – 294 (+0) ед.
  • средства ПВО – 156 (+0) ед.
  • самолетов – 236 (+0) ед.
  • вертолетов – 206 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3)
  • крылатые ракеты – 205 (+2)
  • корабли/катера – 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3286 (+10) ед.
  • специальная техника – 107 (+1)

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
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