Россия потеряла около 49,8 тыс. военных, 2068 танков, 236 самолетов и 1157 систем артиллерии за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ
За сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 29 бронированных машин, 19 танков и 10 артиллерийских систем
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.С 24 февраля по 5 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:
- личного состава – около 49 800 (+300) человек
- танков – 2068 (+19) ед.
- боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед.
- артиллерийских систем – 1157 (+10) ед.
- РСЗО – 294 (+0) ед.
- средства ПВО – 156 (+0) ед.
- самолетов – 236 (+0) ед.
- вертолетов – 206 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3)
- крылатые ракеты – 205 (+2)
- корабли/катера – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3286 (+10) ед.
- специальная техника – 107 (+1)
За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.
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