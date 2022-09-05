Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке. С 24 февраля по 5 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:

личного состава – около 49 800 (+300) человек

танков – 2068 (+19) ед.

боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед.

артиллерийских систем – 1157 (+10) ед.

РСЗО – 294 (+0) ед.

средства ПВО – 156 (+0) ед.

самолетов – 236 (+0) ед.

вертолетов – 206 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3)

крылатые ракеты – 205 (+2)

корабли/катера – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3286 (+10) ед.

специальная техника – 107 (+1)

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.

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