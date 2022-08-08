Россия потеряла на войне в Украине около 70-80 тысяч солдат, - Пентагон
Заместитель министра обороны по политике Колин Кал во время камерального брифинга в Пентагоне заявил, что потери личного состава ВС РФ на войне колеблются в пределах от 70 000 до 80 000 убитых и раненых военнослужащих
Об этом сообщает CNN.
"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что менее чем за шесть месяцев россияне понесли потери (личного состава, - ред.) в размере около 70-80 тыс. человек. Теперь, когда есть комбинация убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже или немного выше, однако я думаю, что подсчеты примерно такие", – сказал Кал.
Он также заявил, что количество потерь со стороны российских войск является "значительным", при том что Россия "не достигла ни одной из целей Владимира Путина" после начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Украинский моральный дух и воля к борьбе бесспорны и, я думаю, гораздо выше, чем средняя воля к борьбе со стороны России. Поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество", – добавил замминистра обороны.
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