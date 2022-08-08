Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что менее чем за шесть месяцев россияне понесли потери (личного состава, - ред.) в размере около 70-80 тыс. человек. Теперь, когда есть комбинация убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже или немного выше, однако я думаю, что подсчеты примерно такие", – сказал Кал.



Он также заявил, что количество потерь со стороны российских войск является "значительным", при том что Россия "не достигла ни одной из целей Владимира Путина" после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Украинский моральный дух и воля к борьбе бесспорны и, я думаю, гораздо выше, чем средняя воля к борьбе со стороны России. Поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество", – добавил замминистра обороны.

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