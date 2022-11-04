Об этом стало известно по его вечернему обращению в пятницу, 4 ноября.

"Самые жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе - это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях на Донетчине российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых", - сказал он.

Также по словам Зеленского, реальный уровень потерь РФ скрывается от российского общества.

"Даже свою мобилизацию они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. А на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", - отметил он.

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Кроме этого, Зеленский считает, что "это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам".

"Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде наемников. И очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она то заслуживает, а именно – как ложь, и обращает внимание лишь на то, что государство-террорист реально делает. Делает, а не говорит", - отметил президент.

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Также он подчеркнул, что власть готова к миру при уважении к территориальной целостности Украины и полному возмещению Россией нанесенного нам ущерба.

"Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех , кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", - сказал Зеленский.

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования Кремля о гарантиях безопасности от Украины, отметив, что это свидетельствует о провале российской агрессии и подчеркивает мощь украинского народа.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил , что не будет участвовать в саммите Большой двадцатки на Бали, если там будет российский диктатор Владимир Путин.