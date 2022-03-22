Россия потеряла еще 78 самолетов. Они арестованы за границей в связи с санкциями
Еще почти 800 гражданских самолетов уже переведены в российский авиационный реестр, но это не гарантирует их неприкосновенности при попытке полетов в присоединившиеся к санкциям против России страны
Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на министра транспорта РФ Виталия Савельева в ходе заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации, передает Еспресо.Запад .
"Перевели в российский реестр почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании. "Потеряли" 78 машин", - отметил Савельев.
Он добавил, что на момент введения санкций в России было 1 367 машин, объяснив, что 78 машин арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию.
- Напомним, против авиационной отрасли России "адские санкции" ввели еще 26 февраля. Они привели к тому, что авиакомпании РФ фактически приостановили полеты за границу, а находящиеся у них в аренде самолеты они вынуждены вернуть лизингодателям. Россия пытается избежать ограничений, перерегистрировав борта в отечественный реестр, но это не останавливает санкций и может оказаться действенным только для внутренних рейсов.
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