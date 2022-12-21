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Россия потеряла два важных преимущества для повторного наступления с территории Беларуси, - Згурец

21 декабря, 2022 среда
09:22
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец пояснил, что повторное наступление российской армии с территории Беларуси будет малоэффективным, поскольку РФ упустила возможность использовать эффект неожиданности

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы прекрасно помним неожиданное наступление РФ с территории Беларуси. Однако сейчас использовать эффект неожиданности у РФ уже не получится. Все участки украинско-беларусской границы укрепляются. Пройти эти участки для российской армии будет очень сложно. Также стоит подчеркнуть, что потенциал сил, который РФ имела в начале вторжения, очень уменьшился и не имеет такой мощности, как 24 февраля", - пояснил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что не следует игнорировать угрозы наступления с территории Беларуси.

"24 февраля в российской армии, которая атаковала Украину, было более 40 тыс. самых боеспособных и обученных военных. Сейчас же на территории Беларуси находится более 12 тыс. мобилизованных, еще не прошедших полную подготовку. Однако в любом случае это направление остается очень напряженным и ответственным. Поэтому нам не следует игнорировать угрозы с территории Беларуси", - добавил он.

  • 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью. В этот день стало известно, что российская армия перемещает к границе Беларуси с Украиной военную технику.
  • 13 декабря в Беларуси начали внезапно проверку боевой готовности вооруженных сил. Она продлилась до 19 декабря.
  • Также 13 декабря стало известно, что в Брестскую область перекидывают 103-ю бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ривненщиной. А 15 декабря 38-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую перебрасывали в приграничные с Украиной, уже двигалась обратно в Брест.
  • 20 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Еспресо рассказал , что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничье остается контролируемой.

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