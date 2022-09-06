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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. США и союзники контролируют возможные источники поставок, - Politico

Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. США и союзники контролируют возможные источники поставок, - Politico

6 сентября, 2022 вторник
19:15
война с Россией

Через шесть месяцев после вторжения в Украину Россия испытывает серьезный дефицит технологий, вызванный санкциями

Об этом пишет Politico.

"Киев четко отдает себе отчет, что исход войны, скорее всего, будет зависеть от того, найдет ли Россия способ восстановить доступ к высокотехнологичным микросхемам, и пытается сделать так, чтобы она их не получила. Украина рассылает международные предупреждения о том, что Кремль составил списки покупок полупроводников, трансформаторов, соединителей, корпусов, транзисторов, изоляторов и других компонентов, большинство из которых изготовлено компаниями в США, Германии, Нидерландах, Соединенном Королевстве, Тайване и Японии, среди прочих, которые ей нужны для подпитки ее военных усилий", - отмечает издание.

К журналистам попал российский список военных потребностей, разделенный на три приоритетные категории — от наиболее критичных до наименее критичных. Он даже содержит цену на товар, которую Москва рассчитывает заплатить.

Из 25 товаров, которые Россия отчаянно ищет, почти все микрочипы производства американских фирм Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments. Завершают список микросхемы японской фирмы Renesas, которая приобрела американскую компанию IDT; немецкой Infineon, которая приобрела американскую компанию Cypress; микросхемы американской компании Vicor; и разъемы американской компании AirBorn.

Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI, сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, но сейчас оно может закончиться.

Российская программа военных закупок "расширена, хорошо финансируется, и у них огромная военная и промышленная база, производящая вещи, - сказал Бирн. - Но сейчас они потратили столько этого в Украине, что им нужен большой объем новых поставок. И санкции усложнят это для них... Поэтому придется определить приоритеты для критических вещей".

Очевидно, что Россия будет искать лазейки для удовлетворения потребностей своего войска.

"Северная Корея и Иран накопили многолетний опыт, чтобы обойти санкции. Россияне также могут полагаться на исторический опыт для установления таких каналов: это было привычно во время холодной войны. И она имеет длинные границы с соседними странами и обширную сеть государств-союзников, с которыми можно сотрудничать", – сказал Дидерик Копс, старший научный сотрудник отдела экспорта и торговли оружием Фламандского института мира.

Мэтью Терпин, директор Совета национальной безопасности США в Китае с 2018 по 2019 год, указывает на еще один источник возможных поступлений компонентов для российского оружия: "Китай и Россия имеют общую границу протяженностью 4 300 километров. Мы абсолютно не можем обнаружить, передаются ли эти чипы из Китая в Россию".

  • 6 сентября разведка США сообщила, что из-за санкций Кремль скупает артиллерийские снаряды в КНДР.
  • The Associated Press в августе сообщала, что, несмотря на санкции, Россия зарабатывает на торговле с США $1 млрд ежемесячно.
  • 25 августа Bloomberg сообщил, что европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.
  • 10 августа в ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ. Европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.

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