Россия потеряла до половины личного состава под Конотопом и Ахтыркой, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ на Facebook.



"Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева", - заявили в Генштабе.



Там добавили, что на остальных территориях вблизи зоны боевых действий проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы.



"Группировка Воздушных Сил производит отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск", - говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре.



"Для выполнения этой цели на территорию Беларуси перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", – идется в сообщении.



Там отметили, что в селе Мила в Киевской области подразделение "кадыровцы" обстреливают мирное население.



"Группировка врага, действующая на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов", - говорится в сообщении.



В Генштабе заявили, что коварство оккупантов проявляется "в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях".



"Морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях кафиры выбрасывают собственные документы и пытаются вернуться на территорию РФ", - подытожили в ГШ.

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