Россия потеряла до 40% сил, выделенных на войну с Украиной, - отчет Генштаба

Об этом сообщает официальный Facebook Генштаба ВСУ в отчете по состоянию на 24.00 15 марта.



"Продолжается наступательная операция против Украины. Задания по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении", - рассказали в ВСУ.



Генштаб также располагает информацией, что российским руководством принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений с последующим вовлечением их в боевые действия против Украины.



"Враг пытается усилить группировку войск в результате дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников среди граждан иностранных государств. Кроме того, по имеющейся информации, российским военным руководством принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим вовлечением их в боевые действия против Украины", - говорится в сообщении.



На Волыни действия противника перемен не претерпели. Основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений бригаду Северо-Западного оперативного командования ВС РБ.



В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Враг совершает хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирного населения Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате эффективных действий ВСУ враг несет значительные потери в живой силе и технике.



На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.



На Слобожанщине противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в Сумы с южного направления и блокировать город Изюм. Успехов нет.



На Донецком направлении врагом предпринята неудачная попытка продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего кафиры понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.



Худшая ситуация остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Имеет значительные потери, вынужденный ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.



На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобыевки враг потерял семь боевых вертолетов.

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