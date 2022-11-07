Россия потеряла более 76 тыс. солдат, 5630 боевых бронемашин и 1782 артсистем за время полномасштабной войны, - Генштаб
Украинское войско за 6 ноября уничтожило еще 530 оккупантов, 7 беспилотников и 6 танков России
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 ноября ориентировочно составляют:
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личного состава – около 76460 (+530) человек ликвидировано
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танков ‒ 2771 (+6) ед.
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боевых бронированных машин – 5630 (+19) ед.
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артиллерийских систем – 1782 (+1) ед.
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РСЗО – 391 (+0) ед.
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средства ПВО – 202 (+0) ед.
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самолетов – 277 (+0) ед.
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вертолетов – 260 (+0) ед.
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7) ед.
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крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.
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корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
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автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед.
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специальная техника ‒ 157 (+2)
"Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине - наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - отметили в Генштабе.
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