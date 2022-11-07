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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Россия потеряла более 76 тыс. солдат, 5630 боевых бронемашин и 1782 артсистем за время полномасштабной войны, - Генштаб
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Россия потеряла более 76 тыс. солдат, 5630 боевых бронемашин и 1782 артсистем за время полномасштабной войны, - Генштаб

7 ноября, 2022 понедельник
09:39
война с Россией

Украинское войско за 6 ноября уничтожило еще 530 оккупантов, 7 беспилотников и 6 танков России

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 ноября ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 76460 (+530) человек ликвидировано

  • танков ‒ 2771 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин – 5630 (+19) ед.

  • артиллерийских систем – 1782 (+1) ед.

  • РСЗО – 391 (+0) ед.

  • средства ПВО – 202 (+0) ед.

  • самолетов – 277 (+0) ед.

  • вертолетов – 260 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7) ед.

  • крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.

  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед.

  • специальная техника ‒ 157 (+2)

"Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине - наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - отметили в Генштабе.

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Россия
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