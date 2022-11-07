Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 ноября ориентировочно составляют:

личного состава – около 76460 (+530) человек ликвидировано

танков ‒ 2771 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 5630 (+19) ед.

артиллерийских систем – 1782 (+1) ед.

РСЗО – 391 (+0) ед.

средства ПВО – 202 (+0) ед.

самолетов – 277 (+0) ед.

вертолетов – 260 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7) ед.

крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед.

специальная техника ‒ 157 (+2)

"Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине - наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - отметили в Генштабе.

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