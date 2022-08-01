Россия потеряла более 41 тыс. военных, 932 артсистемы и 736 беспилотников за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 1 августа Российская Федерация потеряла в Украине 41 030 военных, 4011 бронемашин, 1768 танков и 736 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 41 030 (+200) человек
- танков – 1768 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 4011 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 932 (+16) ед.
- реактивных систем залпового огня – 259 (+0) ед.
- средств ПВО – 117 (+0) ед.
- самолетов – 223 (+0) ед.
- вертолетов - 190 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 736 (+1) ед.
- крылатых ракет – 174 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед.
- специальной техники – 82 (+2) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.
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