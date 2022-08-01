Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 41 030 (+200) человек

танков – 1768 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 4011 (+7) ед.

артиллерийских систем – 932 (+16) ед.

реактивных систем залпового огня – 259 (+0) ед.

средств ПВО – 117 (+0) ед.

самолетов – 223 (+0) ед.

вертолетов - 190 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 736 (+1) ед.

крылатых ракет – 174 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед.

специальной техники – 82 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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