Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы, – отчет правительства США
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия лишилась шести тысяч единиц техники и использует боеприпасы в масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями
Об этом сообщило издание The New York Times.
Утверждается, что способность России создавать комплексное высокоточное оружие уже пострадала от мер экспортного контроля, ограничивающих доступ России к передовым технологиям.
Санкции также привели к дефициту в РФ менее сложных технологий, например: подшипников, что усложняет производство и ремонт танков, самолетов, подлодок и других военных систем.
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Кроме того, США также зафиксировали, что с мая России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей для вертолетов и самолетов, а также ее бронированных танков. Также возникли проблемы с выполнением оборонных заказов иностранных государств.
Чтобы обойти санкции, российские спецслужбы получили приказ "незаконно покупать западные технологии и детали", отмечается в отчете. Россия также ищет поставки из таких стран, как Иран и Северная Корея, которые также находятся под западными санкциями.
По словам высокопоставленного чиновника США, говорившего на условиях анонимности, Вашингтон ищет другие "узкие места" в технологическом процессе, которые бы усложнили производство военной техники для РФ – например шариковые подшипники и крепеж.
- С 24 февраля по 21 сентября кафиры потеряли около 55 110 военных, 4748 бронемашин, 2227 танков, 932 беспилотника и 253 самолета.
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