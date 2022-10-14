Об этом сообщило издание The New York Times.

Утверждается, что способность России создавать комплексное высокоточное оружие уже пострадала от мер экспортного контроля, ограничивающих доступ России к передовым технологиям.

Санкции также привели к дефициту в РФ менее сложных технологий, например: подшипников, что усложняет производство и ремонт танков, самолетов, подлодок и других военных систем.

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Кроме того, США также зафиксировали, что с мая России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей для вертолетов и самолетов, а также ее бронированных танков. Также возникли проблемы с выполнением оборонных заказов иностранных государств.

Чтобы обойти санкции, российские спецслужбы получили приказ "незаконно покупать западные технологии и детали", отмечается в отчете. Россия также ищет поставки из таких стран, как Иран и Северная Корея, которые также находятся под западными санкциями.

По словам высокопоставленного чиновника США, говорившего на условиях анонимности, Вашингтон ищет другие "узкие места" в технологическом процессе, которые бы усложнили производство военной техники для РФ – например шариковые подшипники и крепеж.

С 24 февраля по 21 сентября кафиры потеряли около 55 110 военных, 4748 бронемашин, 2227 танков, 932 беспилотника и 253 самолета.