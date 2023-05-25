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Инфографика

Россия лишилась 500 военных, 36 БПЛА и 20 артсистем за сутки войны, - Генштаб ВСУ

25 мая, 2023 четверг
08:54
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 205 260 военных погибшими, 7432 боевые бронированные машины и 1015 крылатых ракет

Об этом 24 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

втрати росії станом на 25.05.2023

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 205 260 (+500) военных ликвидировано
  • танков – (+3) ед.
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7432 (+8)
  • артиллерийских систем – 3359 (+20)
  • РСЗО/MLRS – 570 (+0)
  • средств ПВО ‒ 327 (+0)
  • самолетов – 309 (+0)
  • вертолетов – 296 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36)
  • крылатых ракет ‒ 1015 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2)
  • специальной техники ‒ 444 (+4)
Данные уточняются.
  • За прошедшие сутки россияне потеряли 400 военных, 7 БПЛА и 21 артсистему.
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