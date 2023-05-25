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Россия лишилась 500 военных, 36 БПЛА и 20 артсистем за сутки войны, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 205 260 военных погибшими, 7432 боевые бронированные машины и 1015 крылатых ракет
Об этом 24 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 205 260 (+500) военных ликвидировано
- танков – (+3) ед.
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7432 (+8)
- артиллерийских систем – 3359 (+20)
- РСЗО/MLRS – 570 (+0)
- средств ПВО ‒ 327 (+0)
- самолетов – 309 (+0)
- вертолетов – 296 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36)
- крылатых ракет ‒ 1015 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2)
- специальной техники ‒ 444 (+4)
- За прошедшие сутки россияне потеряли 400 военных, 7 БПЛА и 21 артсистему.
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