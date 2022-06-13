В оккупированном Мариуполе будут выдавать гумпомощь только нетрудоспособным, а разрушенные дома снесут, - советник мэра
Россия потеряла 32,3 тыс. военных, 213 самолетов и 718 артсистем с начала полномасштабного вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля Россия потеряла около 32 300 военных, 3 492 бронемашины, 1 432 танка и 585 беспилотников
Об этом в фейсбуке информирует Генштаб ВСУ.
- личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1432 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 718 (+3) ед;
- РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 226 (+0) ед;
- средства ПВО – 97 (+0) ед.;
- самолетов – 213 (+1) ед.;
- вертолетов – 178 (+0) ед.;
- БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
- крылатые ракеты – 125 (+0);
- корабли /катера - 13(+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2460 (+5) ед;
- специальная техника – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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