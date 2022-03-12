Россия потеряла 30 миллиардов долларов своего ВВП за две недели войны

Об этом сообщает Bloomberg.

После международных санкций экономика, которая уже второй год была на пути роста, за считанные дни откатилась назад. По одной из первых оценок уже нанесенного ущерба, текущие прогнозы указывают, что производство упало примерно на 2% – это падение, конкурирующее с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

Снижение означает, что более 30 миллиардов долларов были изъяты из годового валового внутреннего продукта России, исходя из цен в прошлом году. Предыдущий прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП России за весь год примерно на 9% в 2022 году.

Прогнозы экономистов на следующий год сильно различаются, начиная от оценки Института международных финансов об "очень глубокой рецессии" в 15% до сокращения на 7%.

"В этом году ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если закупка энергоносителей из России будет прекращена. Сейчас прогноз уже указывает на большой экономический спад, хоть и базируется на небольшом объеме доступной информации. Но впереди, вероятно, гораздо более серьезній спад, учитывая масштабы нарушений в российской экономике", – добавляют в агентстве.

Напомним, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на восстановление Украины уйдет половина ВВП России.