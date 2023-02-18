Россия потеряла 200 тыс. военных в войне с Украиной, - Блинкен

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Россия придерживается тактики, которая все больше загоняет Кремль в кризис

"Курс, избравший Путин, это курс на стратегическое поражение. Украинцы будут ненавидеть Россию на то будущее так далеко, как можно предсказать. И это легко понять. По публичным оценкам, Россия потеряла около 200 тыс. военных в Украине. Меньше чем за год , только подумайте об этом!", - сказал Блинкен.