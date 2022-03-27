Россия потеряла 16 600 военных, 1664 бронемашины, 582 танка, 293 системы артиллерии, 127 вертолетов и 121 самолет, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабной войны против Украины россияне потеряли 16 600 военных, 1664 бронемашины, 1144 единицы автотехники, 582 танка, 127 вертолетов, 121 самолет и 93 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С 24 февраля по 27 марта ориентировочные потери российских оккупантов в Украине составили:
- личного состава – около 16 600 человек;
- танков – 582 ед;
- боевых бронированных машин – 1664 ед;
- артиллерийских систем – 29 ед;
- РСЗО - 93 ед;
- средств ПВО – 52 ед;
- самолетов – 121 ед;
- вертолетов - 127 ед;
- автомобильной техники – 1144 ед;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн с ГСМ – 73 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 ед;
- специальной техники – 21 ед;
- пусковых установок ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4 ед.
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