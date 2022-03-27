Россия потеряла 16 600 военных, 1664 бронемашины, 582 танка, 293 системы артиллерии, 127 вертолетов и 121 самолет, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



С 24 февраля по 27 марта ориентировочные потери российских оккупантов в Украине составили:

личного состава – около 16 600 человек;

танков – 582 ед;

боевых бронированных машин – 1664 ед;

артиллерийских систем – 29 ед;

РСЗО - 93 ед;

средств ПВО – 52 ед;

самолетов – 121 ед;

вертолетов - 127 ед;

автомобильной техники – 1144 ед;

кораблей/катеров - 7 ед;

цистерн с ГСМ – 73 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 ед;

специальной техники – 21 ед;

пусковых установок ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4 ед.

Данные уточняются. Их подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb