Россия потеряет преимущество в Балтийском море, - Мусиенко

О несуразной позиции России и утрате преимущества на Балтийском море поделился своим мнением Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований в эфире Еспресо TV



Директор Центра исследований отметил: "Россия сделала все, чтобы достичь прямо противоположного эффекта. Она не хотела НАТО у своих границ, а скорее всего будет иметь еще больше НАТО. Это все из-за своей несуразной, абсурдной и тупиковой позиции".



Александр Мусиенко объяснил: "Во первых, уже очевидно: будет ли официально Швеция и Финляндия в НАТО или нет, но эти страны приняли решение наращивать свою военную мощь, увеличивать расходы на оборону и безопасность, в той или иной форме иметь союз северных стран. У них есть соответствующее соглашение по северным странам, куда входят и Швеция, и Финляндия, и Норвегия, и Дания, и даже Исландия, кроме того, туда присоединить активно Соединенные штаты, чтобы США были союзником. НАТО.



"Но, скорее всего, курс взят на интеграцию в НАТО. Это значит, что Россия получит присутствие НАТО у своих границ, наибольшее присутствие по линии государственной границы, а с Финляндией большая протяженность границы. Это будет означать, что Балтийское море для России превратится в своеобразный аквариум, в такое озеро, где они лишатся какого-либо преимущества, которое они могли бы иметь.



Мусиенко добавил: "Позиция силы и агрессии России не воспринимается в мире. Я надеюсь, что эта тупиковая позиция приведет к тому, что мировое сообщество сделает все для того, чтобы после победного завершения для Украины этой войны прийти к выводу, что демилитаризация и денуклеаризация нужна именно России".

Напомним, 15 апреля представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила , что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям.