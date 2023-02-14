Россия потерпела сокрушительное поражение на художественном фронте

Один из ведущих мировых музеев искусства – Метрополитен – признал художников Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Также на странице Музея официально упомянули, что музей Куинджи в Мариуполе разрушили московиты. Кроме того, была переименована картина Эдгара Дега, тоже – в пользу Украины. Почему это важно?

На протяжении веков авторитет русской культуры озрастал за счет присвоения культуры украинской. Россия прикрывалась от политического непогоды и мирового осуждения нашей культурой, выдавая ее за часть собственной. Мол, у нас "великая русская культура", поэтому мы сверхдержава. Но прямо сейчас идет обратный процесс, когда весь мир осознает, что король - голый, а львиную долю так называемой русской культуры создавали украинцы.

Для того чтобы ни у кого не возникало вопросов — куда, мол, поделась культура огромного миллионного народа, россияне взяли на вооружение и массово экспортировали в мир шароварничество - эрзац-переработку, упрощение украинской народной культуры. Все это строилось на витринных, непротиворечащих России образцах нашей народной культуры. Кстати, альтернативу такому подходу показала украинская республиканская капелла времен Директории, которая стала феноменом мирового хорового искусства, исполняя по всему миру "Щедрик" и другие хиты.

Примитизируя народную культуру и навязав миру именно такое видение Украины, всех профессиональных творцов московиты присваивали себе. Начиная с украинских композиторов Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского и Артема Веделя и заканчивая целой плеядой художников разных веков и поколений - от ХVIII века в творчестве Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского до XXI века в творчестве Ильи Кабакова.

Однако вернемся к Архипу Куинджи. Он был самым популярным художником империи, но посвятил свое творчество почти исключительно украинской природе и украинцам. А из-за ряда конфликтов с русской художественной средой и властью он ушел в добровольную самоизоляцию и писал, можно сказать, в стол, при этом активно поддерживая других художников. Родился Архип в Мариуполе, а большую часть жизни прожил в Крыму. В ближайшем круге общения Куинджи были его коллеги – художники из Украины: Илья Репин, Иван Крамской, Константин Крыжицкий и многие другие. Вот такой идеальный портрет "русского художника".

Портрет Архипа Куинджи, худ. Крамской Иван, 1872

Россияне же во все времена навязывали миру позицию, что иначе как русским художником Куинджи называть не стоит. Закрыв глаза на его греческое происхождение, на его украинскую тематику. И к сожалению – как и в случае с Крамским, Репиным и Айвазовским, и еще с десятками, если не сотнями, художников, им удалось убедить в этом мир. То есть работы этих художников в музеях разных стран, каталоги выставок, вся реклама, все упоминания о них крутились вокруг их "русскости".

Но недавно произошел настоящий прорыв: Метрополитен прямо назвал Куинджи украинцем, породив важный прецедент для других культурных институций всего мира. А уже через несколько дней такую же переатрибуцию музей осуществил и по картинам Ильи Репина и Ивана Айвазовского из собственной коллекции. И этим подал недвусмысленный намек: теперь украинских художников, вынужденных творить в тюрьме народов, российской империи, можно и нужно называть украинцами.

Конечно, на ровном месте специалисты Метрополитен свое мнение по поводу этих художников не изменили. Этому предшествовала сложная работа. Украинская журналистка и историк искусства Оксана Семеник в своем посте об этой смене пишет: “Я не знаю на что именно они обратили внимание: на посты в твиттере, теги, письма с биографией и объяснениями, или постоянные обсуждения об этом коллег и артикулирование проблемы"… То есть без целенаправленной работы украинцев ничего не было бы.

И это касается не только художников, но отдельных работ. Этот же музей переименовал картину французского художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы". Работа получила название "Танцовщицы в украинском наряде". И тоже – после длительных напоминаний. Та же Оксана Семеник послала музею информацию об исследованиях, свидетельствующих: это была украинская труппа. И после рассмотрения аргументов музей отреагировал.

Напомним, подобная история произошла в марте 2022 года, когда Национальная галерея в Лондоне переименовала картину Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы". Тогда украинская художница Мариам Найем рассказала, что послала письма в лондонскую галерею, а также в музей Гетти в Лос-Анджелесе и музей Метрополитен в Нью-Йорке, где картины Дега с танцовщицами в украинских национальных костюмах названы "Russian Dancers". Как видим – вода камень точит.

И это дает всем нам реальный рецепт борьбы на художественном фронте для установления справедливости и признания украинской культуры в мире, а еще - противодействия русской культурной дезинформации. Выявляйте на сайтах иностранных музеев работы украинских художников, названных русскими, тегайте эти учреждения в соцсетях и объясняйте, почему они украинские. Ведь как доказывает эта история – такая работа действительно имеет смысл для реконкисты украинской культуры.