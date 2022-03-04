Россия потерпела поражение в битве за Киев, поэтому бросает все силы для захвата юга Украины, - Бутусов
Журналист Юрий Бутусов отметил, что вражеская армия России потерпела поражение в битве за столицу Украины Киев, и теперь будет сосредоточена на завоевании южной части Украины
Сообщение о ситуации на фронте Юрий Бутусов написал в Facebook.
"Россия потерпела поражение в битве за Киев, и бросает все силы на юг для захвата Мариуполя, Донбасса, Николаева, Одессы и всего черноморского побережья Украины. Сейчас Мариуполь остается единственным городом, мешающим планам Путина по захвату восточной Украины. Мариуполь попал в оперативное окружение , за город идут тяжелые бои. Мариуполь – это ключевой город Донбасса, порт, промышленный центр, сдавать его нельзя категорически.Враг непрерывно гладит город авиацией и артиллерией. Все системы жизнеобеспечения разрушены, в городе гуманитарная катастрофа, это сделано, чтобы вызвать побег мирного населения и облегчить штурм. Всем известен полк Нацгвардии, морская пехота ВСУ, другие силы обороны, героически обороняющие город, несмотря на мощные атаки противника", - высказался Бутусов.
Журналист также отметил, что Россия применила "тактику тотального террора".
"Для борьбы с народом Украины Россия применила тактику тотального террора – авиация и артиллерия уничтожает гражданскую систему жизнеобеспечения украинских городов. Самолеты разбомбили Ахтырскую теплоэлектростанцию, электроподстанцию в Сумах, Мариуполе, Харькове. Отключаются украинские мобильные телефоны на оккупированных территориях, чтобы прекратить общение жителей. Ракетные удары наносят по густонаселенным жилым кварталам во всех украинских городах центральной и восточной Украины, разрушены десятки жилых домов, школ, общественных зданий", - написал Юрий Бутусов.
- Напомним, из-за боевых действий в некоторых местах возможны перебои с мобильной связью и интернетом.
- Украинские операторы отключили связь оккупантам , заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.
- Генеральный штаб ВСУ отметил, что сегодня, 4 марта, основные усилия оккупантов шли на окружение столицы Украины Киева.
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