Россия потери за сутки 540 солдат, 8 бронемашин и вертолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине уничтожено 91 690 российских военных, 2924 танка, 264 вертолета и 4497 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 декабря ориентировочно составляют:
- личного состава - около 91 690 (+540 ликвидировано в сутки) лиц ликвидировано
- танков ‒ 2924 (+2) единиц
- боевых бронированных машин ‒ 5900 (+8)
- артиллерийских систем – 1914 (+6)
- РСЗО – 395 (+0)
- средств ПВО ‒ 211 (+1)
- самолетов – 281 (+0)
- вертолетов – 264 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9)
- крылатых ракет ‒ 531 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18)
- специальной техники ‒ 163 (+0)
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
- Напомним, украинские защитники поразили район дислокации вражеских войск в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.
- Украинская авиация за прошедшие сутки, 4 декабря, нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
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