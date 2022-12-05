Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 декабря ориентировочно составляют:

личного состава - около 91 690 (+540 ликвидировано в сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 2924 (+2) единиц

боевых бронированных машин ‒ 5900 (+8)

артиллерийских систем – 1914 (+6)

РСЗО – 395 (+0)

средств ПВО ‒ 211 (+1)

самолетов – 281 (+0)

вертолетов – 264 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9)

крылатых ракет ‒ 531 (+0)

кораблей/катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18)

специальной техники ‒ 163 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, украинские защитники поразили район дислокации вражеских войск в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Украинская авиация за прошедшие сутки, 4 декабря, нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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