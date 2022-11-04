Россия потенциально готова к акту доброй воли на левобережье Херсонщины, - Резников
Министр обороны Украины допустил отступление российских войск из Херсонской области, но ВСУ не дадут им это сделать без потерь
Об этом министр заявил на онлайн-брифинге в пятницу, 4 ноября.
Резников отметил, что у России есть привычка "демонстрировать жесты доброй воли", и в качестве примера привел отступление с севера Киевской области и с острова Змеиный.
"Думаю, что они потенциально готовы к очередному акту доброй воли относительно правого берега Днепра, в районе Херсона и области, но для этого им все равно придется потерять часть своего потенциала из-за ответных действий ВСУ", - сказал Резников.
Дождливая погода в Херсонской области также влияет на боевые действия, заявил он, а россияне используют в качестве траншей ирригационные системы и каналы, которых много в Херсонской области.
Резников отметил, что сейчас украинские военные продвигаются вперед на нескольких фронтах в Херсоне, однако Россия укрепила позиции на обоих берегах Днепра.
Украина предполагает, что действия России могут быть попыткой заманить ВСУ в ловушку, создавая впечатление о планах российских военных покинуть занятые ими территории.
Отметим, что сегодня официальные российские каналы со ссылкой на херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова сообщали, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час.
Однако само видео с обращением коллаборанта впоследствии было заменено новым, где уже не было ни слова о комендантском часе, однако заметен монтаж.
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