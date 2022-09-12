Россия посыпалась на всех фронтах: происходят конфликты внутри генералитета РФ, – офицер ВСУ Лапин
Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Лапин считает, что в России уже начинают раздумывать над своим будущим
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Уже невозможно скрыть бегство россиян через жесты доброй воли. Весь мир увидел, что мы можем их бить. Этот переломный момент дал толчки, чтобы ускорить господина Шольца и разблокировать поставки танков из Германии. Политика умиротворения Путина уже не действует. Россия посыпалась на всех фронтах, происходят конфликты внутри генералитета РФ, Шойгу в немилости, никто не хочет быть виновным в провале", - заметил Лапин.
По его словам, российский генералитет понимает, что с их царем что-то не так.
"В России политику делает 5% населения, проживающего в крупных городах – Москва и Санкт-Петербург. Там начинает сыпаться общественное мнение и это тоже переломный момент. Деморализованный противник сыпется во многих местах и они уже понимают свои проблемы на Херсонщине", - добавил. Лопин.
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