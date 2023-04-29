Россия построила современный информационный фашизм, - Зеленский

Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский в субботу, 29 апреля 2023 года, заявил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

Это современная война. Такого масштаба гибрида еще не было, имею в виду применение различных технологий. Это не только оружие, мы боремся с кибератаками, с дезинформацией. Иногда дезинформация работает жестче, чем оружие на поле боя. Это сложная война, в которой Украина должна победить", - подчеркнул президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, если Украина не победит, то проигрывает весь цивилизованный мир.

"Россия имеет такой план. Россияне "загнаны в коридор", в котором живут со времен Советского Союза. Они (руководство России, - ред.) загнали людей в этот информационный коридор, у людей на глазах шоры, как у лошади. Они (россияне , - ред.) просто верят в этот современный информационный фашизм, который как раз и построила Россия", - подчеркнул президент Украины.