Россия построила современный информационный фашизм, - Зеленский
Иногда дезинформация работает жестче оружия на поле боя
Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский в субботу, 29 апреля 2023 года, заявил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.
Это современная война. Такого масштаба гибрида еще не было, имею в виду применение различных технологий. Это не только оружие, мы боремся с кибератаками, с дезинформацией. Иногда дезинформация работает жестче, чем оружие на поле боя. Это сложная война, в которой Украина должна победить", - подчеркнул президент Украины.
По словам Владимира Зеленского, если Украина не победит, то проигрывает весь цивилизованный мир.
"Россия имеет такой план. Россияне "загнаны в коридор", в котором живут со времен Советского Союза. Они (руководство России, - ред.) загнали людей в этот информационный коридор, у людей на глазах шоры, как у лошади. Они (россияне , - ред.) просто верят в этот современный информационный фашизм, который как раз и построила Россия", - подчеркнул президент Украины.
- За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине 580 солдат, 21 ракету и 4 беспилотника. Всего за время полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 190 тыс. захватчиков
- Служба безопасности Украины задержала шесть человек, причастных к проведению так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное