Об этом она сообщила в эфире Еспресо.

"На Николаевщине уничтожено 5-10% инфраструктуры, из них около 600 многоэтажек. В 5 тыс. разрушенных входят и школы, и все гражданские объекты как коммунальной, так и частной собственности. Это общая цифра", - сказала Виктория Москаленко.

Депутат Николаевского областного совета сообщила, что Россия нанесла ущерб региону на сумму около 150 млрд грн.

"Военная администрация предоставила цифру, что около 150 млрд грн ущерба нанесено Николаевщине этими обстрелами. Это очень огромная сумма. Конечно, такого бюджета не имеет ни Николаев, ни Николаевская область", - добавила она.