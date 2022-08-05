Об этом секретарь СНБО написал в Twitter.

"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они ушли в банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну", — заявил Данилов.

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Позже секретарь СНБО дополнил свой твит: "РФ постепенно уничтожает колонизированное в 19-20 вв. население - на фронте не так много россиян, преимущественно это другие нации, у которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы русскими".

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