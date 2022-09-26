Россия постепенно превращается в гигантскую Северную Корею, - дипломат Ельченко
Владимир Ельченко, дипломат и бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015—2019 гг.) отметил, что сессия Генассамблеи ООН подчеркивает изоляцию России, практически весь мир признал ее агрессором из-за развязывания войны против Украины
Об этом говорится в эфире Еспресо.
Дипломат прокомментировал новые акценты 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая начала работу 12 сентября в Нью-Йорке.
"Я для себя сделал выводы с заседания этой сессии и чем она отличается от предыдущих, что фактически полная изоляция России. Разве что, в клуб имени РФ входят Эритрея, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Северная Корея и еще несколько стран. На этой Генассамблее даже в выступлениях Китая и Индии, занимавших нейтрально позитивную позицию в отношении России, понятно уже полностью нейтральное отношение. Помимо изоляции практически весь мир признал, что Россия является агрессором", - отметил дипломат.
Владимир Ельченко добавил, что почти в 90% выступлений глав государств и правительств звучала тема не просто войны в Украине или конфликта, как говорили ранее некоторые страны, а теперь все говорят о войне России против Украины, и что именно Россия развязала эту войну.
"Впервые с трибуны Генассамблеи я услышал заявления, прямо призывающие к исключению РФ из состава ООН и Совета Безопасности. Впервые о реформе Совета Безопасности сказал президент США. А следующим шагом, я считаю, будет говориться о месте, которое незаконно занимает РФ, потому что она взяла на себя в декабре 1991 года место Советского Союза в ООН. Также президент Европейского Совета Шарль Мишель в выступлении прямо говорил, что Россия как агрессор не имеет права продолжать иметь статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. То есть процесс пошел", - подчеркнул Ельченко.
Экс-представитель Украины при ООН отметил, что на этой Генассамблее были заявления по поводу прямых обвинений России в ядерном терроризме, которая нарушает договор от 1968 года о нераспространении ядерного оружия. Кстати, на основании этого договора подписывался печально известный Будапештский меморандум, о котором Лавров сказал, что это бумажка без юридической силы.
"Вот вам и все отношение России к международному праву и существующим порядкам в мире. Эта страна постепенно превращается в гигантскую Северную Корею, которая не учитывает ни какие международные законы, а просто делает то, что ей вздумается", - подытожил дипломат.
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