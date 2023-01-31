Об этом заявил на пресс-конференции в Иерусалиме государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"По Ирану мы – Израиль и Соединенные Штаты – имеем общие обязательства",- сказал глава Госдепартамента.

Обязательства, по его словам, состоят в том, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Кроме того, США, Израиль и другие страны будут вместе противостоять опасной активности Ирана как в регионе, так и за его пределами.

"Одним из видов такой деятельности, о которой мы говорили (на встречах в Иерусалиме – ред.) было предоставление Ираном России беспилотных технологий для применения против Украины", - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что Россия поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны - и это "безусловно вызывает настоящую обеспокоенность у США и Израиля".

Как сообщал Укринформ, в начале этой недели государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Иерусалим, где встретился с руководством Израиля. Среди прочего обсуждался и вопрос поддержки Украины.

Напомним, в понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Иерусалим, где встретился с государственным руководством Израиля и обсудил, в том числе вопросы поддержки Украины. Накануне онзаявил , что США сделает все, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Блинкен и Нетаньяху обсудили в Иерусалиме оказание поддержки Украине и меры противодействия Ирану. Израиль и США обвинили Иран в "экспорте агрессии"

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