Россия поставила на паузу морскую десантную операцию, – отчет ОК "Юг"

Об этом сообщают в вечернем отчете ОК "Юг".

Ситуация в Черном море

Корабельная группировка черноморского флота держит наготове к осуществлению ракетных ударов 4 корабля и 1 подлодку. Вместе с ними на дежурстве 1 большой десантный корабль. Угроза ракетных атак остается, вероятность морской десантной операции – очевидно, поставлена на паузу.

Ситуация на Юге Украины

Ситуация в нашей операционной зоне остается напряженной. Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует происки к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные деяния не имеет.

Ситуация в Херсонской области

Нашей авиацией нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсона.

Потери России на Юге Украины

Уничтожены 33 оккупантов, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 состава боеприпасов и 2 горюче-смазочных материалов. Остальные вражеские потери уточняются.

"Остаемся сознательными и бдительными, правильно и быстро реагируем на сигналы воздушной тревоги, доверяем силам обороны, верим в нашу победу", - отмечают в "Юге".

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