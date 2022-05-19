Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Затяжная война – это всегда плохо. Затяжная война – это постоянное военное положение, это невозможность развивать экономику. Это постоянно мобилизированные люди, которые могли бы работать в своих сферах, но будут находиться в армии. Россия, возможно, готовится к этому, но что касается Юга и Востока Украины - там они ведут активные наступательные действия.Постоянно работает артиллерия, они пытаются перейти к обороне. Как только они добьются успеха или своей цели на одном из направлений на Востоке, мы можем ожидать дальнейшего наступления на Юг. Поскольку они эту задачу с себя не снимали", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что украинская армия создала такие условия, при которых врагу было невозможно наступать.



"Они хотели с начала наступать с трех направлений. Потом мы их выбили с Киевщины - они пошли в двух направлениях, включая Юг и Восток. Сейчас, когда мы их остановили на Юге, они сконцентрировались на Востоке, чтобы одержать хоть какую-то победу. Россия будет в перспективе пытаться забрать Юг и вернуть Украину полностью в сферу своего влияния. Сейчас они будут заканчивать на Востоке. Если у них это получится - будут продолжать активные боевые действия. Противнику выгодно перейти к обороне, чтобы не распылять ресурсы. Чтоб минимальными ресурсами удерживать нас и выполнять задачи на Востоке", – пояснил Костенко.

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