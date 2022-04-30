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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия после 9 мая может как организовать большую мобилизацию, так и "начать мириться", - нам в любом случае нужно развивать наступательные действия, - ассоциированный эксперт Центра глобалистики ХХІ
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Россия после 9 мая может как организовать большую мобилизацию, так и "начать мириться", - нам в любом случае нужно развивать наступательные действия, - ассоциированный эксперт Центра глобалистики ХХІ

30 апреля, 2022 суббота
15:00
война с Россией

Елена Снигир подчеркнула, что, несмотря на различные варианты поведения РФ, Украина должна развертывать наступательные действия для отвоевания своих территорий, а также настаивать на капитуляции России перед западными партнерами

Об этом говорится в эфире Еспресо.

"Для нас есть опасность, что России удастся законсервировать войну в том виде, в каком она есть. Так, как это было 8 лет на Донбассе, – большинство людей забыли об этой войне, в том числе наши западные партнеры. Такой сценарий – реальная опасность для нас, этого мы не имеем права допустить", - отметила эксперт.

Также Снигир добавила, что РФ может как активизироваться после 9 мая, так и сбавить обороты. По словам эксперта, для Украины опасно и первое, и второе: "Нам необходимо продолжать вести наступательные действия, а также настаивать на капитуляции РФ перед западными партнерами", - добавила она.

  • За два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за два года нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения, а российские оккупанты за два месяца - более 20 тысяч мариупольцев.

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2022, суббота
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