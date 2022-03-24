Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу, - Зеленский перед парламентом Швеции

Об этом он заявил во время выступления перед парламентом Швеции, сообщает Еспресо.TV.



"Если бы Украина не устояла, не смогла защитить себя, это значило бы, что проиграло все. Все, что мы ценим. Все, что вы цените. Все, что ценят свободные люди любого свободного государства. Это значило бы, что все соседи в опасности", - сказал Зеленский.



Он напомнил шведам, что их отделяет только море от агрессивного государства. Президент отметил, что российские пропагандисты уже обсуждают в эфирах государственного телевидения, как Россия оккупирует, в частности, и шведский остров Готланд, и будет удерживать его под своим контролем десятилетиями.



"Говорят, что для России будет выгодно разместить на Готланде системы ПВО и военную базу для прикрытия захвата государств Балтии. Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу, рассчитывает уничтожить свободу дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности" , - подчеркнул президент Украины.



Зеленский подчеркнул, что украинцы воюют не только за свое государство, но и за безопасность Европы.

Напомним, 24 марта Зеленский также выступил на экстренном саммите НАТО. Президент призвал страны-участницы Североатлантического альянса не говорить украинской армии о стандартах НАТО.