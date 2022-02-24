Россия попыталась взорвать тактический десант вдоль Киевского водохранилища, украинцы остановили противника у реки Уж

Об этом сообщает официальный Facebook Генерального штаба ВСУ.



В Генштабе рассказали, что по состоянию на 17:00:

С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.В Северской области противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой.Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации взорвали десант на аэродроме Гостомель. Ведется сражение.Национальная Гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять. Противник взорвал тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.Смешанная колонна техники к 300 единицам приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.В Донецком оперативном районе защитниками Украины восстановлено положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.Силами группировки войск "Юг" организована оборона и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.