Россия попыталась высадить десант на Харьковщине, часть уничтожена, другие - бежали на территорию РФ, - ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



"Российский противник на 3 вертолетах высадил десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться на город Харьков. Но наши терробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные - сбежали на территорию Белгородской области Российской Федерации", - написал он .

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