Россия попытается закрепиться на занятых рубежах, - Маляр
Армия РФ будет пытаться закрепиться на тех позициях, где они временно заняли территорию
Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время национального марафона, сообщает Укринформ .
"Враг учится с нами воевать, потому что у них были одни планы, они уже видят, что эти планы неосуществимы. Они не могут захватить Украину. И сейчас они переформатируют порядок своих действий и ищут план Б, чтобы все-таки реализовать что-нибудь. И очевидно, чтобы показать хоть какой-то результат для своих командующих. Они будут пытаться закрепиться на тех рубежах, где они уже временно заняли территорию", - сказала Маляр.
По ее словам, сейчас важна позиция местных жителей, которые сопротивляются и не дают возможность россиянам осуществить свой план.
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