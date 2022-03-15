Россия попытается закрепиться на занятых рубежах, - Маляр

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время национального марафона, сообщает Укринформ .

"Враг учится с нами воевать, потому что у них были одни планы, они уже видят, что эти планы неосуществимы. Они не могут захватить Украину. И сейчас они переформатируют порядок своих действий и ищут план Б, чтобы все-таки реализовать что-нибудь. И очевидно, чтобы показать хоть какой-то результат для своих командующих. Они будут пытаться закрепиться на тех рубежах, где они уже временно заняли территорию", - сказала Маляр.

По ее словам, сейчас важна позиция местных жителей, которые сопротивляются и не дают возможность россиянам осуществить свой план.

