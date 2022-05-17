Россия попытается возобновить темп наступления на Донбассе с помощью массированных артобстрелов, - британская разведка
В ближайшие недели российская армия будет пытаться восстановить темп своего наступления на Донбассе с помощью массированных артиллерийских обстрелов
Об этом сообщает Минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, масштабы разрушений в Черниговской и Киевской областях свидетельствуют о готовности РФ избивать из артиллерии по жилым районам.
Так, в Черниговской области к северу от Киева около 3500 зданий были разрушены или повреждены при попытке россиян продвинуться в украинскую столицу. 80% ущерба нанесен жилым домам.
Британские разведчики пришли к выводу, что Россия все больше прибегает к неизбирательным артиллерийским обстрелам из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать боевыми самолетами за пределами линии фронта.
"Итак, в ближайшие недели РФ, вероятно, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары в попытках возобновить темп наступления на Донбассе", - заявили в разведке.
- 17 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне и сосредоточил основные усилия на Донецком направлении.
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