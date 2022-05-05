Россия попытается оттянуть часть украинской армии из Донбасса, использовав плановые военные учения в Беларуси, – британская разведка
Россия будет пытаться оттянуть украинские силы на Севере под предлогом белорусских учений, чтобы не дать им воевать на Донбассе
Об этом сообщили аналитики британской разведки в Твиттере.
Беларусь опрокидывает сухопутные войска из гарнизона в поля – на учебу. Россия, скорее всего, будет всячески раздувать угрозу этих учений для Украины, чтобы оттянуть украинские силы на Север вместо того, чтобы они участвовали в битве за Донбасс.
При этом разведчики уточняют, что речь идет о плановых белорусских учениях: как правило, кильминация цикла зимней подготовки Беларуси приходится на май. При чем в случае отклонений от обычных учений, которые могли бы представлять угрозу для Украины, не ожидается.
- Напомним, в Беларуси 4 мая сообщили о движении колонн военной техники в сторону границ с Литвой и Украиной.
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