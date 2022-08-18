Россия попросила США выдать визу для Лаврова, чтобы тот принял участие в сессии Генассамблеи ООН

Об этом пишет российское издание "Интерфакс".

Анатолий Антонов рассказал, что США в последние годы создавали для РФ "сложности с рабочими поездками".

"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и немедленно выдать визы министру и всем членам российской делегации. Мы будем и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, принимающих участие в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - сказал он.

Ежегодная сессия Генассамблеи запланирована на период с 20 по 26 сентября 2022 года. В ней традиционно примут участие главы государств, премьеры и министры 193 стран мира. Президент России Владимир Путин в этом году не поедет на Генеральную Ассамблею ООН, об этом писали российские "СМИ" со ссылкой на слова пресс-секретаря.

16 августа российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ начала полномасштабное вторжение в Украину руководствуясь уставом ООН.

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