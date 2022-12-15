Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов рассказал, что враг ищет дополнительные источники восстановления личного состава. В частности, в ноябре российское руководство приняло ряд законов, расширяющих перечень граждан, которых могут призвать.

Среди прочего, разрешено призывать на военную службу по мобилизации осужденных граждан, отбывающих наказание или имеющих неснятую, непогашенную судимость. Под действие закона не попадают только граждане, осужденные по определенному перечню статей УК РФ, прежде всего осужденные за госизменушпионаж, терроризм и т.д. В то же время разрешено призывать лиц, совершивших тяжкие преступления", - сказал Громов.

Громов говорит, что в мирное время в РФ разрешено служить лицам с двойным гражданством. Кроме того, на территории страны-спонсора терроризма около 6 млн мигрантов, большинство из Узбекистана (почти 50%) и Таджикистана (30%), а также Кыргызстана, Армении, Азербайджана и других стран.

"Указанные изменения, прежде всего, направлены на привлечение на военную службу трудовых мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации. Из общего числа мигрантов около 2,7 млн человек, а это почти 45%, являются мужчинами призывного возраста", - разъяснил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что в настоящее время на временно оккупированной территории Луганской области продолжается очередная волна принудительной мобилизации.

"На прошлой неделе личным составом подразделений так называемой нацгвардии были проведены мероприятия по поиску в населенном пункте Ровеньки лиц мужского пола для последующего их призыва в ряды 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск. Заслуживает внимания тот факт, что во время проведения этого процесса все выезды и въезды в город были заблокированы", – добавил Громов.

Напомним, утром 11 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на территории временно оккупированной Луганской области россияне усиленно проводят принудительную мобилизацию, а также проверяют педагогов на наличие украинских книг.

Оккупанты в Луганской области публично избивают мужчин, которые пытаются избежать мобилизации - их насильно доставляют в военкоматы.

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