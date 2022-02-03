Россия понимает, что дальнейшее нападение на Украину будет для нее катастрофой, - эксминистр обороны Загороднюк

Об этом он сказал в программе "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV,



"Мы видим существенный спад истерии в зарубежной прессе, уже не называют угрозу неминуемой. Угроза была реальная, она до сих пор еще есть. Ни в коем случае не надо говорить, что ее нет или она не существует. Российские власти не строят свои действия на одной линейной стратегии - у них всегда есть опции и есть варианты. Нельзя пытаться заглядывать в голову Путина и догадаться, что он хочет. Они смотрят на реакцию Украины и мира и дальше корректируют свои планы. Во многом их планы и действия зависят от этой реакции", - отметил Загороднюк.



Он заявил, что украинцы должны проявлять жесткость и решительность защищать страну.



"Никакой паники не должно быть, потому что они ее увидят. Они увидят количество людей, которое хочет ехать, или количество, которое хочет оставаться, которое вступает в терроборону, статистически готовую защищать страну и участвовать в Движении сопротивления. Эти все вещи складываются и видно, насколько их удастся захватить ту или иную территорию. Пока эти цифры не в их пользу", - добавил эксминистр.



Загороднюк также отметил очень резкую реакцию мира.



"Они надеялись, что она будет более похожа на немецкую. Они видят то оружие, которое нам поставляют и понимают, что все только начинается. Россия понимает, что ее нападение на Украину будет катастрофой для нее. Они не корректируют планы по наступлению с точки зрения поднятие его вероятности", - считает он.



Он отметил, что у Украины есть рискованные зоны.



"Первая – на Востоке Украины, есть очень высокий риск, что будет обострение. У нас есть проблема в море, особенно Азовском, они могут проводить там действия. Так же идут учения в Беларуси и до 20 февраля мы внимательно смотрим, как они будут себя вести, особенно, куда поедет военная техника после учений. Мы понимаем, что там есть риск и наблюдаем за этим", - подытожил Загороднюк.

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