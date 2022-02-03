Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Россия понимает, что дальнейшее нападение на Украину будет для нее катастрофой, - эксминистр обороны Загороднюк
Эксклюзив

Россия понимает, что дальнейшее нападение на Украину будет для нее катастрофой, - эксминистр обороны Загороднюк

3 февраля, 2022 четверг
22:17

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк назвал зоны, где возможно обострение со стороны РФ в отношении Украины

Об этом он сказал в программе "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV,

"Мы видим существенный спад истерии в зарубежной прессе, уже не называют угрозу неминуемой. Угроза была реальная, она до сих пор еще есть. Ни в коем случае не надо говорить, что ее нет или она не существует. Российские власти не строят свои действия на одной линейной стратегии - у них всегда есть опции и есть варианты. Нельзя пытаться заглядывать в голову Путина и догадаться, что он хочет. Они смотрят на реакцию Украины и мира и дальше корректируют свои планы. Во многом их планы и действия зависят от этой реакции", - отметил Загороднюк.

Он заявил, что украинцы должны проявлять жесткость и решительность защищать страну.

"Никакой паники не должно быть, потому что они ее увидят. Они увидят количество людей, которое хочет ехать, или количество, которое хочет оставаться, которое вступает в терроборону, статистически готовую защищать страну и участвовать в Движении сопротивления. Эти все вещи складываются и видно, насколько их удастся захватить ту или иную территорию. Пока эти цифры не в их пользу", - добавил эксминистр.

Загороднюк также отметил очень резкую реакцию мира.

"Они надеялись, что она будет более похожа на немецкую. Они видят то оружие, которое нам поставляют и понимают, что все только начинается. Россия понимает, что ее нападение на Украину будет катастрофой для нее. Они не корректируют планы по наступлению с точки зрения поднятие его вероятности", - считает он.

Он отметил, что у Украины есть рискованные зоны.

"Первая – на Востоке Украины, есть очень высокий риск, что будет обострение. У нас есть проблема в море, особенно Азовском, они могут проводить там действия. Так же идут учения в Беларуси и до 20 февраля мы внимательно смотрим, как они будут себя вести, особенно, куда поедет военная техника после учений. Мы понимаем, что там есть риск и наблюдаем за этим", - подытожил Загороднюк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Андрей Загороднюк
Говорит Великий Львов
Читайте также:
Богдан Ауреску
2 февраля, 2022 среда
Румыния заявила о готовности разрешить России проверить свои военные базы на наличие наступательных ракет
Олександр Трухін
title.author Виталий Портников
2 февраля, 2022 среда
Виталий Портников: За обман придется отвечать
Джордж Камбосос
2 февраля, 2022 среда
Абсолютный чемпион в категории Ломаченко рассказал, с кем планирует провести следующий бой
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.13
    Покупка 28.13
    Продажа 28.41
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
3 февраля
23:54
Египет победил Камерун по пенальти и стал вторым финалистом Кубка африканских наций
23:01
Джон Кирби
Пентагон подтвердил данные разведки о подготовке Россией фейкового видео как повод для вторжения в Украину
22:53
Дмитрий Кулеба
Никто не принуждает Украину выполнять Минские соглашения на российских условиях, - Кулеба
22:43
Зеленский Макрон
"Нормандский формат" и финансовое взаимодействие: Зеленский второй раз за неделю провел переговоры с Макроном
22:25
Приказ МОН об объявлении нового конкурса на избрание президента "Могилянки" будет отозван, - глава комитета Совета по вопросам образования
22:14
США начали перекидывать дополнительные войска в Европу, - CBS
21:42
Анка Фельдгузен
Германия с Финляндией решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол
21:37
Дмитрий Песков
"Раньше похоже тоже озвучивалось": в Кремле отреагировали на информацию западных СМИ о планах РФ совершить провокации для дальнейшего вторжения в Украину
21:30
Инфографика
Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
21:22
Эксклюзив
Опасность меньше не стала, но это не значит, что вторжение РФ неизбежно, - Княжицкий
21:14
"Даже если мы покинем Россию, будем писать о ней еще больше": гендиректор DW отреагировал на решение РФ запретить вещание холдинга
20:56
"Аталанта" не включила в заявку на Лигу Европы конкурента украинца Малиновского
20:46
В Раде появилось предложение уволить главу ГБР Сухачева
20:44
САП
Комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса
20:41
Украинские команды заняли последнее место в рейтинге клубов, которые реже всего покупают футболистов
20:38
Эксклюзив
"Война между демократическим и тоталитарным миром": нардеп Буймистер заявила, что от событий в Украине будет зависеть развитие ситуации в Европе
20:26
США пригрозили Беларуси последствиями, если она будет способствовать России в агрессии против Украины
20:09
Олаф Шольц
Шольц посетит Украину перед визитом в РФ
20:03
В мире начали новый формат Украина-ЕС-НАТО для обсуждения вопросов безопасности и российской агрессии
19:37
Дуглас Коста
Экс-лидер "Шахтера" перешел в клуб из США
19:32
Эксклюзив
Роман Костенко
Надо разобраться с теми, кто знал об этом видео, ведь могли владеть информацией и в высших кабинетах, - нардеп Костенко о новых деталях ДТП с Трухиным
19:26
санкции против РФ
Разведка США разоблачила план России о возможном вторжении в Украину, - The New York Times
19:06
Стараюсь учиться у Роналду, - 21-летний украинец Супряга объяснил, почему выбрал 7-й номер в итальянском клубе
19:05
Немецкое правительство назвало запрет вещания DW в России "политической реакцией"
18:58
карантин
Италия приняла решение о послаблении карантинных ограничений
18:52
Денис Шмигаль
"Давайте дождемся решений правоохранителей": Шмыгаль заявил, что в правительстве не поднимали никаких вопросов по Монастырскому из-за ДТП с Трухиным
18:51
Денис Монастирский
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Монастырского
18:46
Порошенко суд
КАС перенес еще одну апелляцию по делу Порошенко из-за болезни одного из судей
18:43
Клуб УПЛ "Верес" объявил о трансфере футболиста "Динамо"
18:35
Эксклюзив
Введение накопительных пенсий на госпредприятиях позволит отработать механизм таких накоплений, – эксперт
18:35
Стрельба в центре Киева: трем фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве, им грозит до семи лет за решеткой
18:28
Эксклюзив
Виталий Безгин
"Мы все понесем ответственность, больше всего - Зеленский": нардеп-"слуга" Безгин заявил, что фракция в Раде будет самоочищаться
18:22
Украина - Россия: букмекеры дали нелестный прогноз на полуфинал Евро-2022 по футзалу
18:15
Novavax вакцина
Великобритания одобрила пятую вакцину против COVID-19
18:13
Британия второй день подряд поднимает свои истребители, вероятно, из-за российских самолетов
18:11
В Украину отправили 40 тонн гуманитарного груза из Польши
18:06
У украинца Миколенко в "Эвертоне" появился еще один звездный тренер
18:05
Украина Турция
Производство "байракторов" и сотрудничество правоохранителей: какие соглашения подписали Украина и Турция
17:57
вакцинация
Низкая явка жителей города: в Кропивницком прекратили работу два центра вакцинации
17:56
Геннадий Труханов
ВАКС на два месяца продлил меру пресечения городскому главе Одессы Труханову
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV